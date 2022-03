Bernd Herzog: »Das Buch rückt wieder stärker in den Fokus«

Bernd Herzog arbeitet als Leiter Vertrieb im Frechverlag. Im Herbst 2021 wurde er zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (avj) gewählt. Im Interview beleuchtet er die aktuelle Lage in diesem Segment.

In welcher Stimmung starten die Kinder- und Jugendbuchverlage in den Bücherfrühling?

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen sind auch bei uns ein beherrschendes Thema. Kinder- und Jugendbücher werden in Krisenzeiten besonders stark gesucht, da sie helfen, die Bedrohungen zu verarbeiten. Sie bekommen ja mit, was in der Welt passiert. Nichts ist schwieriger, als in solchen Zeiten Kindern Antworten auf ihre Fragen zu geben. Unsere Mitgliedsverlage haben Bücher zu Konfliktthemen mit dem Schwerpunkt „Krieg und Frieden, Heimat und Flucht“ für alle Altersstufen auf der avj-Web-Seite www.kinder-jugendbuch-verlage.de zusammengestellt. Die Web-Seite soll dem Handel, aber auch den Endkunden Orientierung bieten.