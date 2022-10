Das Biopic »Der Passfälscher« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Cioma Schönhaus‘ Memoiren „Der Passfälscher“ kommt am 13. Oktober in die Kinos. Zum Hintergrund:

Auch mehr als 70 Jahre nach dem Ende der Nazizeit ist das Interesse an Schicksalen und Geschichten aus jener Epoche nach wie vor groß, wie zum Beispiel der Erfolg von Philippe Sands Bestseller „Die Rattenlinie. Ein Nazi auf der Flucht“ (S. Fischer) oder Filme wie das Fluchtdrama „Der Pfad“ (2022, Rüdiger Bertrams Jugendbuch „Der Pfad“ bei cbt) zeigen.

Großen Erfolg hatte auch Marie Jalowicz-Simon im Jahr 2014, als sie bei S. Fischer in ihrem Buch „Untergetaucht“ berichtete, wie es ihr als Jüdin gelungen war, sich zwischen 1940 und 1945 im nationalsozialistischen Berlin durchzuschlagen. Fast drei Monate stand sie mit dieser Aufarbeitung auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbücher. Eine ähnliche Thematik hatte vier Jahre zuvor bereits Margot Friedlander bei Rowohlt in ihrem autobiografischen Buch „Versuche, dein Leben zu machen“ verarbeitet, und damit ebenfalls einen Bestseller gelandet.

Noch einige Jahre vor diesen beiden Erinnerungsbänden erschien im August 2004 Cioma Schönhaus‘ „Der Passfälscher“. Das als „Die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte“ untertitelte Buch erzählt die Lebensgeschichte des 1922 in Berlin geborenen Samson „Cioma“ Schönhaus und konnte auf der SPIEGEL-Bestsellerliste reüssieren. Das Buch erzählt, wie Schönhaus 1942 in den Untergrund ging, Ausweispapiere für Todgeweihte fälschte und sich sogar eine kleine Segeljacht auf dem Wannsee gönnte, bevor ihm die Gestapo auf die Spur kam und es ihm gelang, sich in die Schweiz abzusetzen.

Schönhaus Erinnerungen, die nach wie vor bei Fischer im Taschenbuch vorliegen, dienten nun als Vorlage für den Kinofilm „Der Passfälscher“.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»One Piece Film. Red« (ab 13. Oktober)

Uta, die beliebteste Sängerin der Welt, gibt auf der Musikinsel Elegia ihr erstes Konzert. Ihre Lieder erzählen von einer neuen Ära, in der alle glücklich sind und zu ihren Fans gehört auch Ruffys Strohhutbande, die sich das Ereignis auf keinen Fall entgehen lassen will. Doch dann stellt sich heraus, dass Uta niemand geringeres als die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks ist.

Aus der „One Piece“-Mangareihe um den Piraten Monkey D. Ruffy und dessen Suche nach dem legendären Schatz One Piece gibt es bislang 102 Bände auf Deutsch bei Carlsen. Hier liegen die Bände 1-24 zudem in zwei Sammelschubern vor.