Danielle Allen erhält den Kluge-Preis 2020

Aus den Unternehmen

Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin erhält den mit $ 500.000 dotierten John W. Kluge-Preis für herausragende Arbeiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Danielle Allen, geboren 1971, ist James Bryant Conant University Professor an der Harvard University und Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard. Als Politikwissenschaftlerin und Altphilologin arbeitet sie im Feld der Politischen Theorie und beschäftigt sich insbesondere mit der Frage politischer Gleichheit von der Antike bis zur Gegenwart. Sie ist ehemalige Vorsitzende des Mellon Foundation Board sowie des Pulitzer Prize Board und Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und der American Philosophical Society. Für ihr Werk wurde sie u.a. mit dem MacArthur Genius Grant, dem Chicago Tribune Heartland Prize, dem Francis Parkman Prize und dem Zócalo Book Prize ausgezeichnet. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen für die Washington Post und veröffentlichte im Juni als Co-Vorsitzende den Report der Commission on the Practice of Democratic Citizenship: „Our Common Purpose“. Vor wenigen Tagen ist ihr Buch „Politische Gleichheit“ erschienen.

Weitere Informationen unter: https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/kluge-prize/