Daniel Radam ist neuer hgv-Geschäftsführer

Personalia

Daniel Radam (55) ist seit 1. August neuer Geschäftsführer und CEO der Hanseatischen Gesellschaft für Verlagsservice (hgv). Der Geschäftsführung gehört außerdem Andreas Bohn an, der seit Oktober 2019 CTO beim Verlagsdienstleister ist.

Daniel Radam hatte nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen (Banken, Unternehmensberatung, Immobilien) Führungspositionen inne. Der Schwerpunkt lag in den vergangenen 15 Jahren im Aufbau, in der Weiterentwicklung sowie der Leitung von Shared Service Centern bzw. Servicegesellschaften. Jeroen van Klinken, CFO der Holtzbrinck Buchverlage: „Mit Daniel Radam haben wir einen erfahrenen kaufmännischen Geschäftsführer für die hgv gewinnen können, der über eine große Expertise im Bereich Shared Services verfügt.”

Die hgv wurde 1989 als Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck in Hamburg gegründet und erledigt heute Services in den Bereichen Verlagsauslieferung, Kunden-, Finanz- und IT-Services sowie E-Publishing für die Holtzbrinck-Buchverlage sowie weitere Publikums-, Fach- und Wissenschaftsverlage.

Ludger Wicher, CEO und Sprecher der Geschäftsführung, hatte nach 12 Jahren die hgv zum Jahresende 2020 verlassen.