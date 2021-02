Crossmedialer Crime-Content

Verlage

Schon in der Vergangenheit haben die Bertelsmann-Häuser Penguin Random House (PRH) und Gruner + Jahr gemeinsam Krimiveranstaltungen ausgetüftelt, z.B bei Buchmesse-Events. Im Rahmen der Bertelsmann Content Alliance entstand dann die Idee eines Thementages, der Anfang 2020 erstmals analog in Hamburg und München stattfand. Dazu wurde ein eigenes häuserübergreifendes Team gebildet, das zu gleichen Teilen für Programm, Organisation, Vermarktung und Finanzierung zuständig ist.

Die positiven Erfahrungen (500 Besucher je Veranstaltung und positive Feedbacks) sorgen jetzt für eine neue Auflage – rein digital, mit Anpassungen ans Medium:

Die Länge der Talkformate und die Anzahl der Gäste pro Runde wird entsprechend der geringeren Aufmerksamkeitsspanne im Netz reduziert.

Die bereits in der physischen Variante vorhandene Interaktivität wird verstärkt, durch Chats, Meet & Greets, Quiz und Abstimmungstools.

Der Eintrittspreis für die Digitalveranstaltung beginnt bei 25 Euro für Abonnenten. „Gerade im virtuellen Bereich gibt es viele Gratisformate, aber wir wollten bewusst ein Zeichen dagegen setzen. Kultur muss etwas kosten, da stehen Künstler dahinter“, so Astrid von Willmann, Presseleiterin u.a. vom PRH-Verlag Blanvalet. Andere digitale Veranstaltungen der Verlagsgruppe wie das Romance-Festival Lit.love sowie die Lesereihe Read’n’Talk waren hingegen bisher für die Teilnehmer kostenlos, wobei Letztere sich in Koopera­tion mit mittelständischen Buchhändlern zum Teil refinanziert. Man lote so die verschiedenen Möglichkeiten digitaler Events aus.