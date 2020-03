Content-Marketing als Schwerpunkt des neuen Internetauftritts von Patmos

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag AG ist in der vergangenen Woche mit einem neuen Webauftritt an den Start gegangen. Der Schwerpunkt im Bereich digitale Werbung / eCommerce liege nun auf Content Marketing, »denn es bietet sich kaum etwas Besseres für Reportagen und als Inspiration an, als die Inhalte der Bücher selbst«, so Ulrich Peters, Vorstand der Schwabenverlag AG. Bisher wurde dies im Buchhandel und bei den Endkunden durch das »Lebe gut« Magazin, das auch in einer Buchhandelsversion für dessen Kunden zur Verfügung steht, praktiziert. »Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und verzeichnen wachsende Abonnementzahlen für unser Kundenmagazin«, so Ulrich Peters weiter.

Nun möchte man die Inhalte aus dem Magazin sowie weitere Beiträge zu den Themen der Verlagsgruppe für die Online-Bewerbung nutzen. Ziel sei es, die Sichtbarkeit für aktuelle Themen, die Bücher sowie die Autorinnen und Autoren im Netz zu erhöhen. Des Weiteren können sich Kunden und auch der Buchhandel umfassender zum Portfolio der Verlagsgruppe und deren Produkten informieren und ggf. zu eigenen Themenschwerpunkten inspirieren lassen.