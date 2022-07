Consumer Insights: Das Marktforschungsinstrument der Zukunft von media control

Aus den Unternehmen

Das Marktforschungsunternehmen media control präsentiert ein neues Analysetool für den Buchmarkt, das ab sofort verfügbar ist. Consumer Insights ermöglicht erstmals die präzise Auswertung der Buchkäuferinnen und Buchkäufer nach den soziodemografischen Kriterien Alter und Geschlecht. Für Verlage und Buchhändler entsteht damit eine Transparenz auf dem Buchmarkt, die bisher nicht möglich war.

Ulrike Altig, Geschäftsführerin media control: „Consumer Insights ist das Marktforschungsinstrument der Zukunft. Wir können damit das Angebot für unsere Kunden entscheidend erweitern und schaffen damit eine offizielle einheitliche, vergleichbare Währung. Diese täglichen exklusiven Konsumentenanalysen sind ein Meilenstein in der Marktforschung.“

Die neue Qualität von Consumer Insights besteht in der bislang einzigartigen Verknüpfung der soziodemografischen Kriterien mit dem tatsächlichen Produktverkauf. Die Basis für Consumer Insights ist das media control Handelspanel mit bundesweit 9.000 Verkaufsstätten, die ihre Daten täglich an media control melden. Media control ist damit das einzige deutsche Marktforschungsunternehmen, das über die tatsächlichen Verkäufe als Grundlage für seine Auswertungen verfügt. Mit dem neuen e-Commerce-Handelspanel, das rund ein Drittel des Gesamtmarkts ausmacht und u.a Thalia, Libri, Bücher. de, Umbreit, eBuch und Dussmann umfasst, werden Buchkäuferinnen und Buchkäufer am Point of Sale (POS) mit ihrem Alter und Geschlecht identifiziert.

Die neuen Consumer Insights von Media Control ermöglichen schnell aussagekräftige Informationen über die Käuferschaft. Es wird dabei helfen, die Kundinnen und Kunden noch besser kennenzulernen. Das ist ein großer Schritt nach vorne und ein wichtiges Tool für die Buchbranche.“ Martin Momm, Verlag Herder GmbH

Erste Beispiele zeigen bereits, welche wertvollen Erkenntnisse das neue Marktforschungstool liefern kann:

Die täglichen Auswertungen durch Consumer Insights bilden ein breites Potenzial für umfassende, noch nie dagewesene Auswertungsmöglichkeiten und damit die Grundlage für langfristige Planung, Marketingaktionen bis hin zu adhoc-Maßnahmen am POS oder schnelles Eingreifen in Vertriebsabläufe.