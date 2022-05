Comics als Kunstform etablieren

Handel, Verlage

Anerkennung des Comics als eigenständige Kunstform neben Literatur und bildender Kunst

Bewahrung des Comic-Kulturerbes in einem Museum mit nationaler Ausstrahlung

Ausbau der Comic-Förderung

Gründung eines Comic-Instituts für die Lehre und Forschung

Aufbau einer zentralen Plattform, die alle Informationen rund um den Comic und seine Institutionen bündelt.

Perspektiven der Comic-Kultur in Deutschland ausloten: Das stand bei der Fachkonferenzam 19. und 20. Mai imauf der Agenda. In Workshops wurde eine Liste mit Forderungen und Projekten formuliert, mit der die Comic-Szene in den Austausch mitKultur-Staatsministerintreten will:

An dem Treffen, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Comic­verein stattfand, nahmen Vertreter des Ministeriums von Roth, Verlagsmitarbeiter, Künstler, im Comic-Segment engagierte Buchhändler, Museumsleiter, Journalisten, Hochschul-Professoren und Vertreter von Bibliotheken oder Stiftungen teil, die fast das gesamte Spektrum der Comic-Szene bis hin zur Graphic Novel repräsentierten. Nicht angereist waren allerdings Vertreter des boomenden Manga-Segments, was von den Organisatoren der Konferenz bedauert wurde. Das soll sich beim nächsten Treffen ändern. Die Comicexpansion soll nur einen Anfangspunkt setzen. Geplant ist eine jährlich stattfindende Tagung.