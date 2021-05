Warum Comic-Fans lieber im Laden als online einkaufen

Dass ein neuer Comic-Laden eröffnet, ist an sich schon eine Seltenheit, die in Deutschland vielleicht ein- oder zweimal pro Jahr vorkommt. Angesichts der aktuell angespannten Situation im stationären Comic-Fachhandel, der wie viele andere Branchen durch die Beschränkungen der Pandemiebekämpfung unter Druck geraten ist, erscheint die Zeit für eine Neugründung alles andere als günstig. Umso mehr überrascht es daher, dass Markus Pfeffer dieses Wagnis eingegangen ist und im Januar, mitten im zweiten Lockdown, in der Bochumer Innenstadt unter dem Namen „Weltflucht“ seinen eigenen Laden aufgemacht hat. Was steckt dahinter?