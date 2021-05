Colson Whiteheads »Underground Railroad« bei Amazon Prime

Bücher und Autoren

Der Streamingwanbieter Amazon Prime zeigt die Serien-Adaption von Colson Whiteheads „Underground Railroad“ ab Freitag, 14. Mai. Zum Hintergrund:

Zwei Pulitzer-Preise für ihr belletristisches Werk hatten bis vor kurzem nur Booth Tarkington, William Faulkner und John Updike vorzuweisen. Im vergangenen Jahr gesellte sich auch Colson Whitehead in diesen exklusiven Kreis. Der US-Autor erhielt seine zweite Auszeichnung für seinen siebten Roman, „The Nickel Boys“ (Hanser und btb). Drei Jahre zuvor hatte er den Preis für „The Underground Railroad“ erhalten.

Der als „Underground Railroad“ bei Hanser und Fischer vorliegende Roman erzählt in Form einer Alternativweltgeschichte von der Underground Railroad. In der Realität handelte es sich dabei um ein informelles Netzwerk das im 19. Jahrhundert Sklaven die Flucht aus den US-Südstaaten ermöglichte. Ein Mitglied dieses Fluchthilfenetzwerks war beispielsweise Harriet Tubnam, deren Biografie, „Freiheit oder Tod“, bei der Edition AV erscheint und deren Lebensgeschichte im vergangenen Jahr als „Harriet“ in den Kinos zu sehen war.

Whitehead hingegen etabliert die titelgebende „Railroad“ als tatsächliche Eisenbahn im Untergrund, mit der seine Heldin die Flucht von einer Plantage wagt.

Amazon Prime präsentiert nun die Adaption von Whiteheads Bestseller, der auch im SPIEGEL-Bestsellerranking reüssierte, als 10 Folgen umfassende Serie.

Darüber hinaus steht für das deutsche Publikum auch neuer Lesestoff von Whitehead in den Startlöchern: Für den 23. August ist bei Hanser Whiteheads achter Roman, „Harlem Shuffle“, angekündigt.