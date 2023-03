Colleen Hoover und Tarryn Fisher landen mit 8 Jahre altem Titel auf Platz 1

Bestseller international, Bücher und Autoren

An ihr führt weiterhin kein Weg vorbei: Colleen Hoover belegt aktuell die obersten 3 Plätze der US-amerikanischen Bestsellerliste. Auf Platz 1 landet dabei ein Titel, der den meisten Leserinnen und Lesern vielleicht noch nicht so bekannt ist wie „It Starts With Us“ und „It Ends With Us“, die Platz 2 und 3 belegen: „Never Never“ (Canary Street Press) hat Hoover bereits 2015 gemeinsam mit der aus Südafrika stammenden Thriller-Autorin Tarryn Fisher geschrieben.

Für den späten Bestsellererfolg gibt es einen einfachen Grund: „Never Never“ war bisher in den USA nur als E-Book erhältlich und ist jetzt erstmals gedruckt verfügbar. Aufgrund Hoovers anhaltender Beliebtheit, allen voran auf TikTok, hat der Backlist-Titel jetzt ein großes Verkaufsecho erfahren.

Untertitelt wird „Never Never“ mit „A Twisty, Angsty Romance“ – also eine verworrene, angstvolle Liebesgeschichte. Dass Hoovers Publikum auf die Mischung aus Romanze und Thriller steht, haben bereits die Verkaufszahlen ihrer Titel „Verity“ und „Layla“ gezeigt. Mit Fisher hat Hoover eine Co-Autorin gefunden, die ebenfalls in diesen Genres zu Hause ist.

Hoovers deutscher Verlag dtv hat „Never Never“ bereits seit 2018 im Programm. Damals erreichte der Titel Platz 14 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. In der Hoffnung, vom US-amerikanischen Bestsellererfolg zu profitieren, hat dtv jetzt das US-Cover von „Never Never“ übernommen. Es bleibt abzuwarten, ob der Titel dadurch auch hier eine neue Nachfragewelle erfährt.

Colleen Hoover, Tarryn Fisher Never Never, 416 S., Canary Street Press, ISBN 978-1-335-00488-8