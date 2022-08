Colleen Hoover dominiert die kanadische Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Das Phänomen der texanischen New Adult-Autorin Colleen Hoover macht auch vor der kanadischen Belletristik-Bestsellerliste keinen Halt. Erst kürzlich wurde Hoover vom Medienportal BuzzFeed zur „Königin von BookTok“ erklärt. Denn kaum eine andere Autorin hat sich TikTok so geschickt zu Nutze gemacht wie die 42-Jährige. Was sich, wie bereits die Verkaufstrends der letzten Jahre gezeigt haben, vor allem in zusätzlichen Absatzzahlen ihrer Bücher niederschlägt.

Aktuell platzieren sich gleich 5 ihrer Romane in der kanadischen Belletristik-Top-10, angeführt von „It Ends With Us“ („Nur noch ein einziges Mal“) auf Platz 1. Darin stehen sowohl häusliche Gewalt als auch Beziehungen und Liebe im Mittelpunkt. Auf dem 4. Platz findet sich „Ugly Love“ („Zurück ins Leben geliebt“), eine Stand-Alone-Romanze über eine „friends with benefits“-Affäre, gefolgt von Hoovers Psychothriller „Verity“ auf dem 5. Platz. Zusätzlich punkten sowohl Hoovers erst kürzlich veröffentlichter Roman „Reminders of Him“ („Für immer ein Teil von dir“) als auch „November 9“ („Nächstes Jahr am selben Tag“).

In deutscher Übersetzung erscheint Hoover bei dtv.

Kanada Belletristik

Hoover, Colleen: It Ends with Us Atria Books, 22,99 $ 9781501110368 Reid, Taylor Jenkins: The Seven Husbands of Evelyn Hugo Washington Square Press, 23 $ 9781501161933 Owens, Delia: Where the Crawdads Sing Penguin Publishing Group, 24 $ 9780735219106 Hoover, Colleen: Ugly Love Atria Books, 22,99 $ 9781476753188 Hoover, Colleen: Verity Grand Central Publishing, 22,99 $ 9781538724736 Hilderbrand, Elin: The Hotel Nantucket Little Brown & Company, 24,99 $ 9780316471466 Henry, Emily: Book Lovers Penguin Publishing Group, 23 $ 9780593334836 Hoover, Colleen: Reminders of Him Amazon Publishing, 22,95 $ 9781542025607 Owens, Delia: Where the Crawdads Sing (Movie Tie-In) Penguin Publishing Group, 24 $ 9780593540480 Hoover, Colleen: November 9 Atria Books, 22,99 $ 9781501110344

