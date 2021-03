Claudia Meimbergs neuer Liebesroman spielt in Südafrika

Bücher und Autoren, Selfpublishing

Als Texterin in einer Werbeagentur hat Claudia Meimberg früher gern ein wenig übertrieben. Als Autorin legt sie mehr Wert auf die Realität und schreibt Liebesgeschichten voller Gefühl und authentischen Charaktere. Wenn sie nicht gerade schreibt, reist sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen durch die Welt oder geht mit ihrem Hund Frodo im heimatlichen Rheinland spazieren.

Ihr neuer Liebesroman „Als die Elefanten kamen: Eine Liebesgeschichte“ steht jetzt auf dem Spitzenplatz der BoD-Bestsellerliste Belletristik. Bei buchreport berichtet Claudia Meinberg von der Entstehung des Titels.

Worum geht es in Ihrem Buch?

In „Als die Elefanten kamen: Eine Liebesgeschichte“ geht es um den Mut, den man braucht, um das eigene Lebensglück zu verwirklichen. Liebe ist in diesem Roman ebenso relevant wie berufliche Erfüllung. Den Protagonisten stehen dabei Pflichtgefühle gegenüber der Familie ebenso im Weg wie die Überzeugung, bereits glücklich zu sein. Hinzu kommt die Distanz, denn sie leben in Südafrika und Köln und sie glauben daher zunächst nicht an ihre Liebe. Beide müssen erst Enttäuschungen hinnehmen, um zu erkennen, dass sie nur gemeinsam das wahre Glück finden.

Wie entstand die Idee zum Buch?

Ich schreibe gerne Liebesromane und ich liebe es zu reisen, deshalb spielen meine Geschichten oft zu Teilen im Ausland. Letztes Jahr hatten meine Familie und ich einen Urlaub in Südafrika geplant und ich fand es spannend, eine Fernbeziehung zu beschreiben, die auch in diesem traumhaften Flecken Erde stattfindet. Durch die Pandemie fiel die Reise leider aus, aber ich habe mir durch persönliche Interviews mit Einheimischen, zahllose Reisereportagen, Livesafaris auf YouTube und Google Earth ein Bild gemacht. Ein Hoch auf das Internet! Besonders freut mich, dass Leser*innen, die selbst vor Ort waren, mir bestätigen, dass ich Land und Leben dort sehr treffend beschreibe.

Für wen eignet sich das Buch als Lektüre?

Wie alle meine Bücher zeichnet auch „Als die Elefanten kamen: Eine Liebesgeschichte“ aus, dass die Figuren authentisch sind. Es ist eine romantische Geschichte, die ohne Kitsch auskommt. Leser*innen, die gern mit den Protagonisten lachen und weinen und sich an einen exotischen Ort träumen möchten, sind mit diesem Buch gut beraten.

Wie erreichen Sie Ihre Leser?

Ich bin auf den klassischen Social Media Kanälen Facebook und Instagram unterwegs, habe eine eigene Website und versende einen Newsletter. Erfreulicherweise werden meine Bücher inzwischen von ganz allein gefunden, sowohl online als auch in immer mehr Buchhandlungen.

So können Buchhändler Sie erreichen:

Für Fragen und Rückmeldungen erreicht man mich am einfachsten über meine Social Media Kanäle oder meiner Website. Ich freue mich über jeden Kontakt.