Christo Foersters »Abenteuerland« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Der Dokumentarfilm von „Abenteuerland“ über Christo Foersters Reise von den Alpen bis an die Nordsee kommt am 22. Juni in die Kinos. Zum Hintergrund:

Die Liste von Bestsellern, in denen Menschen von ihren abenteuerlichen Reisen erzählen, ist ebenso lang wie abwechslungsreich: So pilgert etwa der Entertainer Hape Kerkeling 600 Kilometer zu Fuß durch Spanien („Ich bin dann mal weg“, Piper) und Margot Flügel-Anhalt entdeckt im Alter von 64 Jahren das Motorradfahren für sich und legt auf einer 11-PS-starken Maschine 18.046 Kilometer zurück, um den Pemir Highway in Zentralasien zu befahren („Über Grenzen“, DuMont). Jonas Deichmann umrundet die Welt im Triathlon („Das Limit bin nur ich“, Polyglott) und Lotta Lubkoll wandert mit ihrem Esel Johnny von München bis ans Mittelmeer („Wandern, Glück und lange Ohren“, Malik). Und erst im vergangenen Jahr zeigte Achim Bogdahn in „Unter den Wolken“ (Heyne), dem Bericht von seiner Reise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer, dass auch die Erkundung Deutschlands Bestsellerpotenzial in sich birgt.

Dass man für Abenteuer nicht immer die ganz großen Reisen unternehmen muss, zeigt der Journalist, Coach und Podcaster Christo Foerster seit einigen Jahren unter anderem in seinen bei HarperCollins veröffentlichten „Mirkoabenteuer“-Büchern. Für seine jüngste Outdoor-Unternehmung hat er sich nun an eine achtwöchige Expedition von den Alpen bis an die Nordsee gemacht. Das Besondere: Er hat die Strecke von der Zugspitze bis nach Sylt nur zu Fuß und auf seinem Stand-Up-Paddle-Board zurückgelegt. Der Dokumentarfilm „Abenteuerland“ wie auch ein gleichnamiges Buch bei HarperCollins berichten nun von Foersters Reise.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Elemental« (ab 22. Juni)

In der animierten Liebesgeschichte finden das Feuerelement Ember und das Wasserelement Wade trotz all ihrer Unterschiede zueinander und lernen dabei, ihre Vorurteile zu überwinden.

Das offizielle Buch zu dem Disney/Pixar-Film erscheint bei Nelson.