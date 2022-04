Christine Nöstlingers »Geschichten vom Franz« kommen in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Christine Nöstlingers Kinderbuchreihe Geschichten vom Franz kommt am 14. April in die Kinos. Zum Hintergrund:

Die 2018 verstorbene Österreicherin Christine Nöstlinger hat mehr als 100 Bücher veröffentlicht und zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren der jüngeren Vergangenheit. Die gleichnamige Verfilmung ihres autobiografischen Romans „Maikäfer, flieg!“ gewährte erst vor knapp fünf Jahren einen Einblick in ihre Kindheit während des Zweiten Weltkriegs. Das Buch aus dem Jahr 1973 erscheint wie auch dessen Fortführung „Zwei Wochen im Mai“ (1981) bei Beltz.

Ihre erfolgreichste Buchreihe veröffentlichte Nöstlinger hingegen beim Oetinger Verlag. 1984 erschien hier mit „Geschichten vom Franz“ der Auftakt zur gleichnamigen Serie, die 2011 nach insgesamt 19 Bänden zu Ende ging. In den Büchern erzählt Nöstlinger aus dem Leben von Franz Fröstl. Dieser hat immer wieder damit zu kämpfen, dass er für sein Alter zu klein ist, für ein Mädchen gehalten wird und bei Aufregung eine piepsige Stimme bekommt.

Mit „Geschichten vom Franz“ kommt Nöstlingers Buchserie, die vom Verlag für fortgeschrittene Leseanfänger empfohlen wird, nun erstmals auf die Leinwand.

Zum Inhalt: Der neunjährige Franz (Jossi Jantschitsch) wird in seiner Klasse gehänselt. Auf seine besten Freunde Eberhard (Leo Wacha) und Gabi (Nora Reidinger) und seine Eltern (Ursula Strauss und Simon Schwarz) kann er sich jedoch immer verlassen. Trotzdem strebt er nach Veränderung und will durch den 10-Punkte-Plan eines Influencers zum Kerl werden. Doch die damit einhergehenden Veränderungen kommen nicht bei jedem gut an.