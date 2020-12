Christian Garrels wird Leiter der Haufe-Kommunikation

Personalia

Die Haufe Group hat Christian Garrels zum Geschäftsbereichsleiter Marke, Kommunikation und Nachhaltigkeit ernannt. Der 45-Jährige startet am 1. Januar in der neu geschaffenen Position und berichtet direkt an CEO Birte Hackenjos.

Garrels war in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen unter anderem für den ADAC, Axel Springer und ProSiebenSat.1 tätig. Zuletzt war er freiberuflicher Unternehmens- und Kommunikationsberater.

Zu seinem Aufgabengebiet bei Haufe werden die interne und externe Unternehmenskommunikation, das Corporate Branding sowie die Themen Nachhaltigkeit und Interessenvertretung gehören. Christian Garrels sei ein hochqualifizierter Kommunikationsprofi. „Seine ausgezeichnete Expertise wird uns helfen, die Haufe Group sowohl im Bereich der strategischen Markenführung als auch in allen Belangen moderner, integrierter 360°-Kommunikation neu aufzustellen“, sagt CEO Birte Hackenjos.