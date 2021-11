Charly Lentz neu dabei: Kompass verändert Geschäftsführung

Michael Schröder war 17 Jahre bei Kompass und verlässt das Unternehmen nun auf eigenen Wunsch, um sich beruflich zu verändern und sich mit seiner Frau in einer anderen Branche selbstständig zu machen.

„Als Marktführer im Bereich Kartographie war Kompass schon immer im wahrsten Sinne des Wortes Wegbereiter: zunächst mit Karten, und schnell auch mit digitalen Angeboten und einzigartigen Hybridprodukten, die das Nutzerverhalten perfekt abbilden. Wir haben in den letzten Monaten intensiv unsere neue Strategie erarbeitet und so den Weg bereitet für eine sehr erfolgreiche Zukunft. Das Motto: Outdoor für alle, denn Outdoor boomt. Ein guter Zeitpunkt, das Zepter zu übergeben – und mit Charly Lentz, ebenfalls bereits langjähriger Mitarbeiter bei Kompass, war die ideale Besetzung schnell gefunden“, so Schröder.