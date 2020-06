Carlsen veröffentlicht J.K. Rowlings »Der Ickabog« im November

Bücher und Autoren

Deutschsprachige Fans von J.K. Rowling können sich freuen: „Der Ickabog“ ist jetzt auch auf Deutsch zu lesen. Ende Mai hatte die Autorin angekündigt, das bislang unveröffentlichte Märchen kapitelweise auf der Website theickabog.com zu publizieren und so kostenlos zugänglich zu machen. Inzwischen sind verschiedene Sprachversionen verfügbar – darunter die deutsche Übersetzung von Friedrich Pflüger.

Begleitend findet (hierzulande ebenso wie in anderen Ländern) bis Ende Juli ein Malwettbewerb für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren statt: Jeder internationale Verlag führt den Wettbewerb selbst durch und wählt in Eigenregie die Bilder aus, die letztlich in der offiziellen Buchausgabe landen. Carlsen lässt aus allen Einsendungen eine Jury aus 5 Experten 34 Bilder für das illustrierte Buch auswählen, das im November erscheinen soll.