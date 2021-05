Camilla Boniardi denkt über das Leben und die Liebe nach

Bücher und Autoren

Die italienische Influencerin Camilla Boniardi (1990, Monza) ist bei ihren Fans besser unter ihrem Pseudonym „Camihawke“ bekannt. Eigentlich hatte Boniardi geplant Medizin zu studieren, entschied sich dann aber doch für Rechtswissenschaften und veröffentlichte währenddessen erste Videos auf Social-Media Kanälen. Heute hat sie einen eigenen Podcast, mehr als 1,2 Millionen Follower auf Instagram und über 95.000 Abonnenten auf Youtube.

Noch dazu erschien kürzlich bei dem italienischen Verlagshaus Mondadori ihr erstes Buch. „Per tutto il resto dei miei sbagli“ (frei übersetzt „Alle meine Fehler“), verkaufte sich innerhalb von nur zwei Wochen über 36.000 Mal und sicherte der Debütautorin den 1.Platz in den italienischen Bestsellercharts. Darin reflektiert die Influencerin über Liebe, Selbst- und Fremdwahrnehmung und das Impostor-Syndrom: Marta lebt jeden Tag im Griff des beständigen Gefühls der Unzulänglichkeit: Selbst die einfachsten Dinge, die offensichtlichsten Entscheidungen verlangen ihr aufwendige Bemühungen ab. Nicht einmal die Liebe entgeht diesem unruhigen Zustand: nie fühlt sich Marta charmant oder intelligent genug, nie den Erwartungen ihrer Partner gewachsen oder sich gar in der Lage, diese zu erfüllen. Der Versuch der Behebung, was sie jetzt für ihre Mängel hält, wird für Marta fast zu einer Obsession. Ihr Leben verwandelt sich in eine Qual, mit ständigem wettbewerbsorientierten Impuls zur Perfektion und einer kontinuierlichen Suche nach dem Ideal, das andere auf ihr auferlegt haben. Doch dann entdeckt Marta wie dünn der Schleier zwischen Makellosigkeit und Unvollkommenheit in Wirklichkeit ist.