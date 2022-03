Callcenter: Kein Anruf soll ins Leere laufen

Handel

Den Kontakt zum potenziellen Kunden knüpfen, auch wenn im Laden alle Kräfte mit Verkaufsgesprächen beschäftigt sind und das Telefon unbesetzt ist: Dafür hat die buchhändlerische Genossenschaft eBuch 2019 das Callcenter ccbuch gegründet. Wie ist die Resonanz auf das Angebot, das auch Nichtmitglieder der Allianz in Anspruch nehmen können? Das ist der aktuelle Sachstand:

Von den rund 850 Buchhandlungen unter dem Dach der Genossenschaft haben laut eBuch-Vorständin Angelika Siebrands derzeit 1/3 der Unternehmen einen Anschluss an ccbuch.

derzeit 1/3 der Unternehmen einen Anschluss an ccbuch. Unter den Nutzern sind auch rund 30 Buchhändler, die nicht zu den Mitgliedern der Allianz gehören.

Um das Angebot im unabhängigen Buchhandel stärker bekannt zu machen, plant die ebuch derzeit Werbemaßnahmen.

Die Verbundgruppe LG Buch ist mit dem Wettbewerber buchmando mit einem eigenen Callcenter im Rennen. Peter Stephanus, geschäftsführender Vorstand der Vereinigung, akzentuiert die gleichen Vorteile einer Teilnahme, die auch Angelika Siebrands ins Feld führt. „Durch Corona gibt es in vielen kleineren und mittleren Buchhandlungen eine weitere Ausdünnung der oft ohnehin knappen Personaldecke. Hier können Callcenter eine Entlastung bieten und dem Buchhändler den Rücken für Kundengespräche im Laden freihalten“, erklärt Stephanus. In Lockdown-Phasen habe sich die Dienstleistung als besonders hilfreich erwiesen. buchmando schlägt bereits die Werbetrommel. Wer das Angebot ausprobieren will, kann es 3 Wochen kostenfrei testen. Die Offerte gilt bis zum 13. März.