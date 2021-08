C.H. Beck steigt beim Versus Verlag ein

Verlage

C.H. Beck steigt beim Versus Verlag (Zürich) ein. Der 1993 gegründete Schweizer Kleinverlag ist bekannt für seine Standardwerke zu Wirtschaft und Management.

Beck hat eine Mehrheitsbeteiligung am Verlag erworben und ergänzt damit sein Portfolio in der Schweiz, bestehend aus den Verlagen Helbing Lichtenhahn und Dike. Das vierköpfige Verlagsteam von Versus bleibt an Bord.

Beck und Versus arbeiten seit Jahren zusammen, unter anderem hat Versus gemeinsam mit den Verlagen Vahlen oder auch Nomos aus der Beck-Gruppe Bücher herausgebracht, wie 2020 etwa „Das Design Thinking Toolbook. Die besten Werkzeuge & Methoden” (Doppelausgabe mit Vahlen).

C.H. Beck ist ein Zwei-Sparten-Verlag mit einem großen Fachinformationsangebot zu Recht, Wirtschaft und Steuerthemen sowie einem Publikumsverlag. Der Verlag ist in den Top 10 des buchreport-Rankings „Die 100 größten Verlage” gelistet. Hier geht es zum Verlagsprofil mit den wichtigsten Kennziffern.