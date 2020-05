Burda übernimmt Gault&Millau-Lizenz

Verlage

Burda übernimmt die deutsche Lizenz des Restaurant- und Wein-Guides Gault&Millau, die zuletzt beim ZS Verlag lag.



Chefredakteur und Chef-Tester von Gault&Millau Deutschland wird Christoph Wirtz. Er befasst sich seit zwanzig Jahren mit der europäischen Restaurantlandschaft – unter anderem als Autor („Stern“, „Welt am Sonntag“), als Tester verschiedener Restaurantführer sowie als Kolumnist von „Der Feinschmecker“. Unter seiner Regie soll Gault&Millau künftig „deutlich journalistischer und erheblich reichweitenstärker” werden, kündigte er an.

Neben dem jährlich erscheinenden Restaurant- und Weinguide sollen weitere Angebote in den Bereichen Magazin, Online, Bewegtbild und in der Zusammenarbeit mit Produktpartnern entstehen. Eine enge Kooperattion ist mit den Burda-Marken Bongusto (Food-Sender) und Your Taste Guide (Restaurant-Plattform) geplant.

Die Leitung des Experten-Beirats übernimmt Otto Geisel, Executive Publisher wird Ursula Haslauer.

Der letzte Gault&Millau-Lizenznehmer war der zur Edel Gruppe gehörende ZS Verlag. Dieser hatte bereits im November angekündigt, die Zusammenarbeit mit Gault&Millau zu beenden. Die deutschen Restaurant- und Weinguides waren seit 2017 beim Verlag erschienen. ZS bemängelte aber eine fehlende internationale Unterstützung zum digitalen Umbau der Marke. Stattdesssen will der Verlag jetzt einen „neuen großen deutschen Gourmetführer” aufbauen. Partner des neuen Projekts ist „Gusto”.