Buchhandlung WortReich: Bücher für Einheimische und Touristen im Regal

Seit fast 30 Jahren ist Katrin Föster in der Buchbranche zuhause. Im Sauerland leitet sie 4 Buchhandlungen und schafft so wichtige Synergien. Ein buchreport-Porträt des ländlichen Regionalfilialisten WortReich.

Mitten im Hochsauerland hat sich Katrin Föster den Traum der eigenen Buchhandlung erfüllt und ist inzwischen Inhaberin von 4 WortReich-Filialen. Ihr Lebenslauf ist geprägt von Büchern: Begonnen hat die Buchkarriere der studierten Volkswirtin bereits während ihrer Uni-Zeit. Damals unterstützte sie eine Freundin, die sich mit einer Buchhandlung selbstständig gemacht hatte. Nach ihrem Studium verschlug es sie jedoch zunächst für ein Jahr nach New York. Dort sammelte Föster Erfahrung im Verlagswesen, machte Marketing für den Verlag Friedman Fairfax, der um die Jahrtausendwende in das Portfolio von Barnes & Noble überging. Zurück im Sauerland arbeitete sie, neben der Betreuung ihrer Kinder, wieder im Buchladen ihrer Freundin – und sollte dort auch hängenbleiben. Mit Anfang 40 erfüllte sie sich dann den Traum der eigenen Buchhandlung und machte sich in der 30.000-Einwohner-Stadt Meschede 2012 auf einer kleinen Fläche von etwa 120 qm selbstständig.

Doch damit Föster und ihre Familie auch wirklich vom Buchhandel leben können, musste es mehr werden. Ab 2017 ging Föster auf die Suche nach Expansionsmöglichkeiten. Innerhalb von knapp 4 Jahren folgten dann 2 Übernahmen und eine Neueröffnung: