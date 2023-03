Buchwert-Verbund will Fachgruppe 2024 neu positionieren

Mit neuem Profil durchstarten: In der Fachgruppe „Lesen & Erleben“ versammelt der Buchwert-Verbund aktuell 15 Mitgliedsfirmen mit 25 Läden, die mit Partnerverlagen verpflichtende Marketingaktionen durchführen. Bei der Akquise von neuen Fachgruppen-Mitgliedern ist das Team von Buchwert-Geschäftsführer Michael Rosch zuletzt aber nicht mehr vom Fleck gekommen. „Im Gegensatz zum Verbund sind wir hier nicht gewachsen, deshalb werden wir uns an dieser Stelle perspektivisch neu aufstellen“, kündigt Rosch an.