Buchvertrieb Blank lagert Bestellungen kostenfrei ein

Buchhandel

Das Großantiquariat BuchVertrieb Blank will den von Corona-bedingten Ladenschließungen betroffenen Buchhandel unterstützen: Man werde bis auf Weiteres alle eingehenden Bestellungen bis zu 60 Tage für Kunden kostenfrei einlagern und darüber hinaus eine entsprechende Valuta von bis zu 60 Tagen gewähren.

Dies solle helfen, den Buchhandel in dieser schwierigen Phase aktiv zu unterstützen, damit bei der hoffentlich baldigen wieder Öffnung der Ladenlokale eine entsprechende Warenversorgung sichergestellt sei, aber der Buchhandel auch über seine alternativen Vertriebswege lieferbar bleibe, teilt das Unternehmen mit.

Die genauen Details zu diesen unterstützenden Maßnahmen könnten die Buchhändler mit dem jeweiligen Key Account Manager oder der Vertriebsleitung direkt und individuell abstimmen. „Wir alle befinden uns in einer schwierigen, zeitlich schwer abschätzbaren Situation. Als verantwortungsbewusster Marktteilnehmer, der auch im Gegenzug immer Unterstützung von seinen Handelspartnern hat, sehen wir es als ganz selbstverständlich an, unsere Kollegen im Handel in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Ralph M. Danna.