Die Vermessung der meisten Buchmärkte ist rund um den Globus noch nicht abgeschlossen, aber in einigen Ländern haben die Marktforscher bereits Zahlen und Trends ermittelt. Das Fazit vorweg: Die Pandemie hat ähnlich wie in Deutschland die führenden internationalen Buchnationen in der Gesamtrechnung nicht aus den Angeln gehoben. Aber die Strukturveränderungen …