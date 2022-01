Buchhandlung Frank: Filialnetz in der Pfalz

Andreas Frank hat im Südwesten 6 Buchhandlungen verknüpft. Sein Rezept ist die regionale Verankerung verbunden mit Filialisten-Synergie.

Die Buchhandelslaufbahn von Andreas Frank begann im Nebenjob während des Studiums. Der BWL-Student half in einer Buchhandlung aus und merkte schon bald, dass er in der Bücherwelt bleiben wollte. 2002 eröffnete er dann seine erste Buchhandlung Frank in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Grünstadt.

Inzwischen führt der 58-Jährige 6 kleinstädtische Buchhandlungen in der Region Rhein-Neckar und in Rheinhessen. Mit einem 32-köpfigen Team versorgt Frank die Städte Grünstadt (120 qm), Bad Dürkheim (125 qm), Eisenberg (95 qm), Groß-Gerau (80 qm), Schifferstadt (100 qm) und Limburgerhof (100 qm) mit Büchern, mit Ausnahme von Groß-Gerau exklusiv, als einzige Buchhandlung vor Ort. Die Frank-Buchhandlungen führen ein entsprechend breites Allgemeinsortiment, abgerundet durch Nonbooks.