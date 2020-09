Buchhandlung als Bibliothek

Die marktführende Schweizer Buchkette Orell Füssli Thalia (OFT) hat in Zürich ihrer Flaggschiff-Filiale Kramhof ein komplett neues Ladendesign verpasst: Die Buchhandlung in der gleichnamigen prestigeträchtigen Immobilie an der Füsslistraße 4 ist mit 2300 qm die größte Filiale der Buchkette (zusammen mit Orell Füssli Rösslitor in Bern). In der mit rund 415.000 Einwohnern größten Stadt der Schweiz wird der Kramhof häufi…