Buchdrucker Hubert & Co. mit neuem Eigentümer

Markt

Hubert & Co. hat seit Jahresanfang neue Eigentümer. Der Buchdruckspezialist wurde von den Medienunternehmern Peter Sommer und Peter Dankesreiter mit ihrer P2 MedienInvest Holding übernommen.

Hubert & Co. ist ein Komplettanbieter für Buchherstellung mit Sitz in Göttingen. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet und ist vollständig auf Buchproduktion spezialisiert. Zu den Kunden zählen Verlage, Universitäten, Akademien und Bibliotheken, aber auch Agenturen sowie Unternehmen aus Industrie und Handel. Mit Druckvorstufe, Druckerei, Buchbinderei und Versandlogistik bietet Hubert & Co. alle Leistungen aus einer Hand. Bisherige Eigentümer waren die Gesellschafterfamilien Ruprecht.



Man setze weiter auf den eingeschlagenen Weg des Digitaldrucks und auf das erfahrene Team um Geschäftsführerin Ramona Weiß-Weber, lassen die neuen Gesellschafter verlautbaren. „Hubert & Co. stellt außergewöhnlich hochwertige Bücher in sehr flexiblen Mengen her – mit modernster Digitaldrucktechnik und einer Sorgfalt und Erfahrung in allen Prozessschritten, die es kaum ein zweites Mal gibt. Das hat uns sehr beeindruckt, das ist die Zukunft der Buchproduktion“, sagt der Neueigentümer und gelernte Drucker Peter Sommer. Gemeinsam mit Peter Dankesreiter, ebenfalls mit jahrzehntelanger Medien-Erfahrung und Verbindungen in die Branche, gründete er die P2 MedienInvest Holding.

„Wir sind froh und dankbar, mit dem Engagement der neuen Gesellschafter und der Zugehörigkeit zu P2 MedienInvest den idealen Rahmen und neue Möglichkeiten für die weitere Entwicklung als Buchdruckspezialist zu erhalten“, sagt Ramona Weiß-Weber, seit 2016 Geschäftsführerin von Hubert & Co..