Buchdrucker CPI schließt Standort von buchbücher.de in Birkach

Markt

Die anhaltend schwierige Situation sowie der Kostendruck seien Grund für die Schließung des Standorts des Druckers CPI bei Bamberg.

Die CPI buchbücher.de sei alleine betroffen, das Unternehmen werde zum Ende des Jahres geschlossen.

Die anderen CPI-Standorte (Ebner & Spiegel, Ulm; Clausen & Bosse, Leck; Moravia books, Pohorelice; Buchdruckdienstleistung, Erfurt) produzieren unverändert weiter.

Die Buchproduktion erfolgte bereits in der letzten Zeit entweder in Ulm oder Leck. Das verbleibende Druckvolumen wird bis zum 30. Juni verteilt und die Produktion in Birkach zu diesem Zeitpunkt stillgelegt.

„Die Kostensteigerungen lassen jedoch eine markt- und preisgerechte Produktion an diesem Standort nicht mehr zu“, sagte CEO Olivier Maillard.