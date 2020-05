BücherFrau des Jahres 2020: Verlegerin und Literaturagentin Silke Weniger

2010 gründete sie gemeinsam mit BücherFrau Karen Nölle den Verlag edition fünf, der auf internationale Literatur von Frauen spezialisiert ist. Silke Weniger sagt zu ihrer Motivation, sich auch als Verlegerin zu engagieren:

„Wir verlegen Autorinnen, die wir vermisst haben. Bekannte und unbekannte, vergessene und wiederentdeckte, Klassikerinnen und Debütantinnen, die wichtige Texte zur Tradition weiblichen Schreibens beitragen.“

Dank edition fünf sind die ersten Romane von Zora Neale Hurston und Marilynne Robinson wieder in neuen deutschen Übersetzungen verfügbar.

Studium und Werdegang

Silke Weniger studierte Kommunikationswissenschaft, Deutsche Literatur und Soziologie in München. Nach dem Studium arbeitete sie ein Jahr in der Pariser Filiale der Agence Hoffman, danach viele Jahre bei Agence Hoffman in München sowie in Lizenzabteilungen Münchner Verlage. Sie hospitierte in der New Yorker Agentur Sterling Lord Literistics, bevor sie ihre eigene Agentur startete.