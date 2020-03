Brockhaus Commission: »Bitte Novitäten-Vormerker nicht stornieren«

Buchhandel

Die Verlagsauslieferung Brockhaus Commission und ihre Partner-Verlage rufen alle Buchhändler dazu auf, trotz Corona-Krise unbedingt ihre Novitäten-Vormerker der nächsten Wochen und Monate weiterhin stehen zu lassen und nicht zu stornieren.

„Sollte der Gesetzgeber wie in Italien auch die Buchhandlungen schließen, garantiert Brockhaus, dass die Vormerkungen erst nach Wiederöffnung der Buchhandlungen ausgeliefert werden“, versichert Hans-Werner Serwe, Leiter Vertrieb und Partnermanagement, in einem Schreiben an den Handel.

Der Auftragseingang sei immer einer der Frühindikatoren für Planung und Disposition und setzte nicht zuletzt das Geschäft nach Corona in Gang. „Das Zusammenspiel aller drei Sparten kann dann wieder angepfiffen werden!“, erklärt Serwe. So könne der Händler direkt nach Aufhebung der Corona-Sperren ohne großen vorherigen Bestellaufwand aus einem aktuellen Lager verkaufen.