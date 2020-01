Das Sammeln von Wildpflanzen und -kräutern wird immer beliebter. Die Verlage begleiten das Thema mit viel praktischer Sachinformation.

Wer einen Garten hat, bekämpft sie mit Inbrunst – und doch wäre es unfair, Brennnessel, Giersch, Löwenzahn und Co. einfach als Unkraut abzutun. Wie so viele Wildpflanzen und -kräuter können sie u.a. in der Küche eine Bereicherung für den Speisezettel sein. Auch Buchverlag…