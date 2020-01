Breite Ratgeberpalette zur Entscheidungshilfe

Die Stiftung Warentest soll unabhängige Unterstützung bieten. Mit ihren Verbraucherratgebern ist sie auch im Buchregal vertreten.

Mit dem Titel „Spielend gewinnen“ startete 1984 das Buchprogramm der Stiftung Warentest. Das Buch drehte sich um Glücksspiel in all seinen Facetten inklusive dem kulinarischen Angebot bestimmter Spielcasinos. „Nach diesem Kuriosum kam – wen wundert’s – lange Zeit nichts“, blickt Niclas Dewitz, Leiter des Lektorats Bücher, zurück. Ab etwa 1990 hat die Stiftung erneut Bücher verlegt und direkt vertrieben und seit 2004 ist sie auch im Buchhandel präsent. Laut Media Control hat die Verbraucherorganisation 2019 den Buchumsatz um knapp 20% steigern können und gehört mittlerweile zu den Top 20 der Ratgeberverlage in Deutschland.…