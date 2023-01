»Bored of Lunch« auch als Kochbuch gefragt

Bücher und Autoren

Wer einen Slow Cooker besitzt, kann sich online mit reichlich Rezepten versorgen. In Großbritannien hat sich der Hobbykoch Nathan Anthony mit seinem Instagram-Kanal „Bored of Lunch“ einen Namen als Experte in Sachen Schongaren gemacht. Inzwischen folgen ihm 1 Mio Instagram-Nutzer.

Jetzt liegt mit „Bored of Lunch. The Healthy Slow Cooker Book“ Anthonys erstes Kochbuch bei Ebury vor. Der Titel ist laut Bestsellerliste des „Bookseller“ das aktuell über alle Kategorien meistverkaufte Buch. Da legt der Verlag gerne schnell nach: Im März erscheint „Bored of Lunch. The Healthy Air Fryer Book“.

Nathan Anthony: Bored of Lunch. The Healthy Slow Cooker Book, 192 S., Ebury, ISBN 978-1-5299-0354-6