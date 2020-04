Bookwire eröffnet Standort in Dortmund

Personalia

Der Frankfurter Digital-Dienstleister Bookwire eröffnet im Mai ein Büro in Dortmund. Bis Ende des Jahres sollen dort bis zu sechs Mitarbeiter tätig sein.

Den Anfang machen Daniel Effing und Marco Czollmann, die bereits seit dem 1. April aus dem Homeoffice den Start in Dortmund vorbereiten.

Standortleiter Daniel Effing, Senior Software Developer, ist diplomierter Informatiker und war von 2001 bis 2020 bei der Materna Information & Communications GmbH beschäftigt. Seit 2013 war er dort auch im Team für die gemeinsamen Projekte Maternas mit Bookwire zuständig.

Marco Czollmann, Senior Software Developer, absolvierte von 2007 bis 2010 eine Ausbildung zum Fachinformatiker und war im Anschluss als Software-Entwickler und Technischer Projektleiter ebenfalls bei Materna tätig.

Zum Start arbeiten sie an bestehenden und neuen digitalen Lösungen für die Bookwire-Verlagskunden. „Um unsere Development-Kapazitäten weiter zu erhöhen, wollen wir mit unserem neuen Büro in Dortmund einen ‚Digital Hub‘ aufbauen, der mit dem Technology-Team im Headquarter in Frankfurt ganz eng vernetzt ist“, so Jens Klingelhöfer, CEO von Bookwire.