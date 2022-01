BookBeat meldet 30 Millionen Stunden Hörbuch-Streaming

Digital, E-Book

Audio-Streaming ist längst auf breiter Ebene akzeptiert – und wird ebenso weithin genutzt. Die Streaming-Plattform BookBeat hat das für das Jahr 2021 in Zahlen gefasst.

Im Vergleich zu 2020 sei die Nutzungsdauer von Hörbüchern in 2021 um 80% gestiegen. Umgerechnet auf Stunden seien das 30 Mio Hörstunden im gesamten Jahr. Beliebteste Kategorien waren Romance, Krimi&Thriller, Fantasy und Belletristik. Die Zahlen beziehen sich auf den deutschsprachigen Berich D-A-CH.

Die Gründe sieht BookBeat-Chefin Kathrin Rüstig vor allem in einem „starken Zuwachs an neuen Nutzern“, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Grundlage dafür sei ein hoher Aufwand im Bereich Online- und Offline-Marketing.

„Der Erfolg kommt nicht zuletzt unseren Partnern, den Hörbuchverlagen zugute. Der Umsatz mit Hörbüchern wächst Jahr für Jahr und Streaming ist mittlerweile zu einem äußerst relevanten Faktor im Erlösmix der Hörbuchverlage geworden“, so Kathrin Rüstig.

BookBeat gehört zur Bonnier Verlagsgruppe und führt auf dem deutschen Markt rund 500,000 THörbücher, Hörspiele oder E-Books. In 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 508 Mio Euro.