Bookbakers startet Crowdpublishing-Aktion

Die „Vernetzungsplattform für Verlage, Autoren und Leser“ Bookbakers ist aus dem Freiburger Kladdebuchverlag hervorgegangen, der schon seit Jahren nach dem Crowdpublishing-Prinzip verlegt. „Crowdpublishing vereint Crowdfunding, also die Finanzierung des Projekts durch eine Gruppe von Menschen, und Crowdsourcing, das heißt, die vereinte Kraft der individuellen Ressourcen, Talente und Ideen einer Gemeinschaft (hier vor allem: Leserschaft), mit dem normalen Verlagsbetrieb. Es geht darum, mit den Lesern und Leserinnen gemeinsam zu entscheiden: Was will gelesen, was will gedruckt werden?“, so die Initiatoren zum Konzept.

Hier geht es zur Website für die Aktion: www.bookbakers.de/viralbooks.