Bono, Alexander Oetker, Matthew Perry: Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Dem Verlag Droemer Knaur gelingt in dieser Woche ein Triple, er stellt in der Belletristik mit Titeln von Sebastian Fitzek (Hardcover), Andreas Föhr (Paperback) und Hera Lind (Taschenbuch) in allen Kategorien jeweils die Spitzenreiter. Überdies sorgen folgende Autoren für Dynamik in den Rankings:

BONO, Künstler, Aktivist und Sänger der irischen Rockband U2, legt mit „Surrender“ bei Droemer eine umfassende Autobiografie vor. „Die Liebe zur Musik ist immer da, spricht aus jeder der 696 Seiten, lobt die „Süddeutsche Zeitung“. Die Fans greifen zu und verhelfen dem Titel zu einem Einstieg auf dem 8. Rang der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover-Sachbuch. Auch hier ist Musik drin: Die Sängerin Vanessa Mai spielt mit „I Do it Mai Way“ (Knaur) auf Platz 12 auf. Und Altmeister Bob Dylan punktet mit „Die Philosophie des modernen Songs“ (C.H.Beck) auf Platz 15.

Matthew Perry erreichte durch seine Rolle als „Chandler“ in der US-Kultserie „Friends“ weltweite Bekanntheit. Bei Lübbe legt der TV-Star jetzt seine Autobiografie mit dem Titel „Friends, Lovers and the BIG Terrible Thing“ vor, und gewährt dabei auch Einblicke in die Kämpfe mit seiner Suchterkrankung. Perry schildert aber auch ausführlich das, was sich hinter den Kulissen der Sitcom abgespielt hat. Damit mobilisiert er zahlreiche Buchkäufer. Der Titel steigt auf Platz 27 der meistverkauften SPIEGEL-Hardcover-Sachbücher ein.

Karen Rose ist im Thriller-Revier eine feste Größe. Mit „Tränenfluch“ liefert die amerikanische Bestsellerautorin den 2. Band ihrer „Sacramento“-Reihe ab, in dem sich die Protagonistin Mercy Callahan ihrer dunklen Vergangenheit in der brutalen Sekte „The Church of Second Eden“ stellen muss. Der Sektenführer Ephraim Burton trachtet nach ihrem Leben. Der bei Knaur erschienene Roman belegt als Neueinsteiger den 5. Platz auf der Liste der meistverkauften SPIEGEL-Belletristik-Paperbacks.

Elmar Theveßen, seit März 2019 Leiter des ZDF-Studios in Washington, analysiert in seinem Buch „Kampf der Supermächte“ den Wettlauf der USA mit China, der sich durch den Krieg in der Ukraine dramatisch verschärft hat. Bleibt die NATO so geschlossen wie im Konflikt mit Russland? Entscheiden sich die Europäer auch im Ringen mit China gegen Autoritarismus und für Demokratie? Auch diese Fragen werden in dem Piper-Titel gestellt, der sich im SPIEGEL-Harcover-Sachbuch-Ranking neu auf Platz 21. positioniert.

Alexander Oetker serviert bei Hoffmann und Campe mit „Sternenmeer“ den 6. Band seiner Bestsellerreihe mit dem Ermittler Luc Verlain. Der Plot: Auf dem Höhepunkt der französischen Gourmetsaison rafft es den berühmtesten Restaurantkritiker des Landes nach dem Genuss einer Vorspeise in Form einer Gänsestopfleber vergiftet dahin. „Luc Verlains delikatester Fall“ wirbt der Verlag. Das Lesepublikum entwickelt Appetit und verhilft dem Roman zu einem Start auf Platz 4 in der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.

Dustin Thao, amerikanischer Autor mit vietnamesischen Wurzeln, legt bei cbj den Roman „Bleib bei mir, Sam“ vor und scheint damit auf Platz 11 in der SPIEGEL-Bestenliste Paperback Belletristik auf. Sein hochemotionales Debüt, in dem Roman geht es um die 17jährige Julie, die mit dem Tod ihres Freundes Sam klar kommen muss, war in den USA ein großer Erfolg. Er wurde zur TikTok-Sensation und stürmte auf Anhieb die „New-York-Times“-Bestsellerliste.

