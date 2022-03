Bologna Books Plus: Panel zu Innovationstrainings für die Buchbranche

Aus den Unternehmen

„Innovationstrainings für die Buchbranche: Was funktioniert und was nicht?“ Mit dieser Frage hat sich das EU-Projekt SIDT (www.sidt-books.eu) beschäftigt. Die Initiatoren haben 18 Monate lang eine Reihe von Trainingsmodulen entwickelt und jeweils zweimal auch unter realen Bedigungen durchgeführt, mit Partnern in Spanien, Slowenien und Litauen sowie mit der Federation of European Publishers.

SIDT soll Brücken zu schlagen zwischen bewährten Innovatoren und Praktikern (das Akronym steht für „Sustaining and Innovating cultural Diversity in literary Translation“ – Förderung der kulturellen Vielfalt in der literarischen Übersetzung).

Im Rahmen von Bologna Book Plus berichtet das Team von SIDT über seine Erfahrungen (in englischer Sprache):

Termin:

Montag, 21. März 2022, 17 bis 17.30 Uhr

Referenten:

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Executive director of the Lithuanian Publishers Association, LLA,

Luis González, Director general, Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Miha Kovać, Professor of publishing studies, University of Ljubljana

Moderator: Rüdiger Wischenbart, Content and Consulting.

Die Teilnahme ist für alle Besucher der Fiere for BBPlus und BCBF kostenlos.

Hier geht es zum Link.

Zum EU-Projekt SIDT: In den 18 Monaten des Projekts wurden 4 umfassende Schulungsmodule entwickelt, die sich auf eine breite Palette von Themen konzentrieren, die für die Innovationspraxis relevant sind, und die jeweils zweimal mit Gruppen europäischer und internationaler Auszubildender aus vielen verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund in die Praxis umgesetzt wurden. Die Themen reichten von „Design Thinking“ und „UX Design“ über den Aufbau und die Handhabung von digitalen Multiformat-Titelkatalogen für E-Books und Hörbücher bis hin zum Verständnis von Nischenmärkten für Übersetzungen und der Einhaltung von Normen für Barrierefreiheit.

Kontakt: info@sidt-books.eu