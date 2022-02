Börsenverein richtet Offenen Brief an Messemacher Oliver Zille

Veranstaltung, Verlage

Die Absage der Leipziger Buchmesse ist noch frisch, die Enttäuschung spürbar. Zu den ersten Reaktionen gehört ein Offener Brief, den Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs und Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Cleff am Mittwochmittag veröffentlicht haben.

Darin richten sie einen Dank an den Leipziger Messechef Oliver Zille, der „wie ein Löwe“ um die Messe gekämpft habe, sich die Zustimmung von Stadt und Land gesichert habe, nur um am Ende vor der Realität der Pandemie habe kapitulieren müssen. „Mit Ihrem kleinen Team haben Sie alles gegeben, um uns die Bühne bereiten zu können, die wir alle so brauchen“ heißt es.

Zugleich formulieren Schmidt-Friderichs und Kraus vom Cleff aber auch eine Mahnung an die Branche, auf die Absage nicht mit Wut zu reagieren – sondern stattdessen Mitgefühl für Zille und sein Team zu formulieren.

In die gleiche Richtung zielt auch der Hinweis auf jene Verlage, deren Absage am Ende das diesjährige „Aus“ für die Buchmesse beschleunigt habe:

„Lassen Sie uns denjenigen, die ihre Teilnahme abgesagt haben, mit Respekt und Anerkennung begegnen – sie haben aus Verantwortungsgefühl gehandelt und keineswegs aus Messemüdigkeit, im Gegenteil.“

