Börsenverein kündigt digitale Buchtage an

Verband

Die Buchtage des Börsenvereins finden auch in diesem Jahr statt. Wegen der Coronakrise allerdings nicht wie üblich als dreitägiger Kongress in Berlin, sondern als interaktive Online-Reihe. Mit „Buchtage@home“ lädt der Verband ab Mitte Juni den Sommer über zum virtuellen Austausch über Fach- und Branchenthemen ein. Zum Programm gehören unter anderem Fachveranstaltungen, Diskussionen, Webinare und Online Talks. Die Interessengruppe (IG) Digital, die sich im Rahmen der Buchtage Berlin zu ihrer Jahrestagung getroffen hätte, ist an der Gestaltung beteiligt. Die Hauptversammlung einschließlich der Fachgruppenversammlungen des Börsenvereins soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, nach Möglichkeit als Veranstaltung vor Ort. Termin und Form werden noch bekanntgegeben.

„Zwar erlauben uns die Corona-Beschränkungen aktuell nicht, persönlich in Berlin über diese Themen zu sprechen, mit Buchtage@home schaffen wir aber eine großartige Möglichkeit für unsere Mitglieder und die gesamte Branche, sich auszutauschen und nah am Branchengeschehen dran zu sein. Die geplante Veranstaltungsreihe und unterschiedliche Formate ermöglichen es uns, viele unterschiedliche Themen aufzugreifen und noch stärker in den Dialog zu gehen. Wir laden die Branche ein, sich zu beteiligen und ihre Themen und Gedanken einzubringen“, sagt Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins.

Wie der Börsenverein weiter mitteilt, konnte er den Kongress vor Ort aufgrund vertraglicher Verpflichtungen erst zu einem späten Zeitpunkt absagen. „Wir bedauern, dass wir unsere Mitglieder nicht schon früher über die Absage informieren konnten. Gegenüber Vermietern und Dienstleistern standen hohe Stornierungskosten im Raum, die wir gerade im Hinblick auf eine verantwortungsbewusste Verwendung der Mitgliedsbeiträge dringend vermeiden wollten“, argumentiert Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis.

Das genaue Programmablauf ist in Planung, der Börsenverein will in Kürze nähere Informationen veröffentlichen. Die Interessengruppen und Börsenvereinsmitglieder können per E-Mail an buchtage@boev.de Themen und Wünsche einreichen.

Das Nachwuchsparlament, das begleitend zu den Buchtagen Berlin stattfinden sollte, plant nach Möglichkeit eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr.