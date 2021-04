BoD und Lehmanns Media beteiligen sich an StartUp SciFlow

Bildungsmedien, Digital, Verlage

Books on Demand (BoD) und Lehmanns Media beteiligen sich an dem wissenschaftlichen StartUp SciFlow. Mit der Partnerschaft soll das Angebot des StartUps ausgeweitet und seine Bekanntheit gesteigert werden. Bereits im Februar hatte Lehmanns Media erste Fühler in Richtung SciFlow ausgestreckt und eine Marketing-Kooperation beschlossen. Nun wurde – gemeinsam mit BoD – sogar ein Invest daraus.

SciFlow ist ein Online-Texteditor für Forschende und Studierende, mit dem wissenschaftliche Texte erstellt, im Team bearbeitet und automatisch formatiert werden können. Vor allem die auf Wissenschaft zugeschnittene Formatierung unterscheidet den Editor wohl von vielen bereits vorhandenen Team-Lösungen für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten.

Mit der Beteiligung erweitert SciFlow den Gesellschafterkreis neben den beiden Gründern, Frederik Eichler und Carsten Borchert, sowie Business Angel Sven Fund um zwei deutsche Unternehmen aus der Buchbranche mit besonderer Expertise für Wissenschaftspublikationen.

„Mit Lehmanns Media und BoD gewinnt SciFlow zwei exzellent vernetzte Partner aus der Branche, die an einer langfristigen Weiterentwicklung von SciFlow interessiert sind“, sagt Mitgründer Carsten Borchert. Frederik Eichler ergänzt: „Durch die Partnerschaft können wir unser Service Portfolio erweitern. Forschende und deren Universitätsverlage bekommen so zusätzliche Möglichkeiten, ihre Forschung zu publizieren und zu verbreiten.“

„Wir sehen unsere Beteiligung im größeren Kontext der sich verändernden Publikationslandschaft. Für Bibliotheken und Forschungseinrichtungen sind autorenzentrierte Tools wichtige Beiträge, um den Publikationsprozess für Forschende und Studierende so einfach wie irgend möglich zu gestalten. SciFlow holt Autoren gleich zu Beginn, bei der Erstellungen von Texten, ab und begleitet sie bis zur Einreichung des Manuskripts. Wir sind von der aktuellen Lösung, dem innewohnenden Potential sowie dem Gründer-Team absolut überzeugt. Deshalb freuen wir uns sehr, die weitere Entwicklung nicht nur mit unserer Vertriebskraft zu unterstützen, sondern auch als Gesellschafter begleiten zu dürfen“, ordnet Detlef Büttner, Geschäftsführer von Lehmanns Media die Beteiligung ein.

Lehmanns Media war jüngst unter das Dach von Thalia geschlüpft, wobei das Kartellamt dazu noch keinen Abschlussbericht veröffentlicht hat,