BoD startet Produktion im Druck- und Logistikzentrum »Plureos«

Pünktlich im Zeitplan hat Books on Demand (BoD) in seinem neuen Druck- und Logistikzentrum Plureos die Live-Produktion gestartet. Aktuell entstehen in Bad Hersfeld rund 1000 Paperbacks pro Tag im Print-on-Demand-Verfahren, wie das Unternehmen mitteilt.

Im vergangenen Oktober war der Hochbau fertiggestellt, Ziel war die vollständige Integration in die Buchhandelslogistik von Libri. Dieser Zeitplan scheint nach Unternehmensangaben erreichbar. Ein „Meilenstein“ sei erreicht, so BoD-Sprecher Gerd Robertz.

Mit dem neuen Zentrum verschwimmen die Grenzen zwischen klassischen Print-Auflagen und on-demand-Druck. Für Kunden soll bei der Verfügbarkeit kein Unterschied mehr festzustellen sein. Die nächste Ausbaustufe ist für das Frühjahr 2022 geplant, wenn ein Parallelbetrieb mit dem Produktionsstandort in Norderstedt erreicht ist.

Im buchreport-Gespräch hatte Eckhard Südmersen schon Ende 2020 betont, dass man mit Plureos auf die Tatsache reagiere, dass „viel mehr Bücher im Markt [existierten], als man sinnvollerweise physisch lagern und wirtschaftlich handeln kann. Indem wir die Buchherstellung von Nicht-Lagertiteln nahtlos in die Barsortiments-Logistik integrieren, macht es künftig keinen Unterschied mehr, ob ein Buch physisch oder elektronisch vorliegt. Die Produktion erfolgt noch am Bestelltag und geht sofort in die Auslieferung. Das ermöglicht eine gewaltige Vielfalt, die der Handel über Nacht besorgen kann“, so Südmersen.

Insgesamt investieren Libri und BoD einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das neue 20.000 Quadratmeter umfassende Druck- und Logistikzentrum.