BoD startet Online-Event »BoD Homestory«

Selfpublishing

Nach der Absage der Leipziger Buchmesse bietet die Selfpublishing-Plattform BoD, so wie auch viele Buchverlage, als Ersatz ein digitales Live-Programm mit Vorträgen und Gesprächsrunden an. Das Online-Event „BoD Homestory“ findet vom 12. bis zum 14. März auf Youtube und Instagram statt.

Über den gesamten Zeitraum liefert BoD über den hauseigenen Instagram-Kanal Büchervorstellung und Verlosungen von Buchpaketen sowie einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen. Dabei erhalten Zuschauer Einblicke in die verschiedenen Arbeitsabläufe bei einer Selfpublishing-Plattform und eine Führung durch die Print-on-Demand-Produktion.

„Gern wären wir Leserinnen und Lesern sowie Self-Publishing-Interessierten auf der Leipziger Buchmesse persönlich begegnet und hätten dort die vielen Bücher unserer Autorinnen und Autoren einem großen Publikum präsentiert. Nun treffen wir uns einfach online und stellen unser vorbereitetes Programm und die wunderbaren Titel mit ‚BoD homestory‘ und dem Hashtag auf unseren Social Media-Kanälen vor“, erklärt Iris Kirberg, Leiterin Marketing und Vertrieb von BoD.

Ob Gesprächsrunden, Vorträge, Tipps und Tricks zum Schreiben, Gestalten, Veröffentlichen und Vermarkten im Self-Publishing: Das Online-Event bietet unter dem Hashtag #BoDhomestory ein komplettes Messeprogramm, das live gestreamt wird. Zuschauer haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in den Austausch zu gehen.

Das Finale des Schreibwettbewerbs „Bookdate Contest“, den BoD gemeinsam mit der Selfpublishing-Plattform Twentysix veranstaltet, wird am Freitag, 13. März 2020, ab 18 Uhr neben Youtube zudem auf Instagram übertragen. Profisprecherin Beatrix Hermens liest die Geschichten der Finalisten in den Genres Romance, Fantasy und Crime vor, über die die Zuschauer per Online-Voting abstimmen können.