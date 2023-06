»Liquid« ist Gewinner des »Bloody Cover«-Preises 2023

Verlage

Bereits zum zweiundzwanzigsten Mal wurde das originellste, stimmigste, markanteste oder kurzum das schönste Krimi-Cover des vergangenen Jahres eines deutschsprachigen Autors ermittelt. Gewinner des „Bloody Cover“-Preises 2023 ist der Titel „Liquid“ von Herbert Genzmer aus dem Solibro Verlag mit einer Covergestaltung von Michael Rühle.

Zuvor hatte die „Ehrenwerte Gesellschaft Münchens“ in Zusammenarbeit mit dem Syndikat, dem Verein deutschsprachiger Kriminalliteratur und dem krimi-forum aus über 500 Neuerscheinungen des Jahres 2022 die zwölf Finalisten nominiert. Krimifans wählten daraus in Deutschland, Österreich und der Schweiz das „Bloody Cover 2023“.

Die Publikumsabstimmungen fanden auf verschiedenen Ausstellungen statt, z. B. in der Humboldt-Bibliothek Berlin, der Hauptbücherei Wien oder der PBZ Bibliothek Sihlcity in Zürich, auf der „Criminale“ 2023 in Darmstadt sowie im Internet auf Krimi-Forum.de.

Den 2. Platz belegt „Mord auf der Trabrennbahn“ (Emons Verlag, Covergestaltung: Nina Schäfer) und den 3. Platz „Wenn der Nebel schweigt“ (Gmeiner Verlag, Covergestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle).