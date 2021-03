Blogger stellen Titel des Deutschen Sachbuchpreises vor

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Deutsche Sachbuchpreis geht nach einer corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr nun endlich in seine erste Auflage. Am 6. April werden die Nominierten bekanntgegeben und für die Premiere in 2o21 haben sich die Organisatoren eine besondere Vorstellungsrunde ausgedacht.

Ab Anfang April und bis Ende Juni werden acht Bloggerinnen und Blogger jeweils einen Titel vorstellen und besprechen. Wer welchen Titel übernimmt, werde per Losverfahren entschieden, heißt es bei der Jury. Darüber hinaus wählen die Blogger einen weiteren Titel aus, zu dem sie einen kreativen Beitrag in einem Format ihrer Wahl gestalten. Alle Beiträge erscheinen bis Ende Juni 2021 auf Instagram, Facebook und Twitter, auf der Website des Deutschen Sachbuchpreises sowie den Kanälen der jeweiligen Blogger.

Zum Deutschen Sachbuchpreis bloggen:

Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verleiht den mit insgesamt 42.500 Euro dotierten Deutschen Sachbuchpreis an ein herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Sachbuch, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt.

Die Preisverleihung findet am 14. Juni in Berin statt. Insgesamt wurden 220 Titel von 135 Verlagen eingereicht.

