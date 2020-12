Blogger-Preis: Drei erste Plätze für Delius-Klasing-Titel

Aus den Unternehmen, Verlage

In vier Kategorien haben die radelnden Mitglieder des Blogger-Netzwerks „The Wriders Club“ (TWC) die besten Fahrradbücher des Jahres 2020 gewählt. Gleich drei erste Plätze belegen dabei Novitäten aus dem Delius Klasing Verlag.

Zur Wahl standen rund 30 deutschsprachige Bücher mit dem Themenschwerpunkt Fahrrad, die in diesem Jahr erschienen sind. In vier Kategorien konnten die Bloggerinnen und Blogger ihre Stimme abgeben. Im Bereich „Radkultur & Bildband“ siegte mit der „Bonanzarad-Bibel“ aus dem Delius Klasing Verlag die Hommage an ein echtes Kultrad. Der Delius Klasing-Fotoband „Cape to Cape – In Rekordzeit mit dem Fahrrad vom Nordkap bis Südafrika“ machte in der Kategorie „Reise & Route“ mit „beeindruckenden Fotos“ – so die Jury-Begründung – buchstäblich das Rennen. In der Sparte „Service, Technik & Sport“ setzte sich der praktische Ratgeber „Mit dem Fahrrad ins Büro – Alles, was Fahrradpendler wissen sollten“ aus dem Delius Klasing Verlag durch.

Bereits zum vierten Mal haben die TWCler, die nicht nur Blogs, sondern auch Podcasts und Videokanäle betreiben, ihre Fahrradbuch-Favoriten gekürt. Die Auswahl bietet nicht nur für Velo-Fans einen guten Überblick, was der Buchmarkt auf diesem Gebiet aktuell bereithält. „Bei den Büchern bildet sich die Vielfalt ab, die wir täglich in der Fahrradwelt erleben“, sagt Frank Gauß, Kommunikations-mann bei der weltgrößten Fahrradmesse EUROBIKE, die mit dem TWC partnerschaftlich verbunden ist. „Die Themen gehen von Routenvorschlägen über Reisereportagen und Techniktipps bis hin zu Romanen und Bildbänden“, ergänzt Gunnar Fehlau vom TWC-Partner pressedienst-fahrrad. Mit der Auszeichnung will der TWC Fahrradbücher und -blogs weiter ins Licht der Öffentlichkeit rücken und Neueinsteigern einen Einblick in die Faszination Radfahren geben.