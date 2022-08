Bildungslogin startet in den Normalbetrieb

Bildungsmedien

Auf dem Weg zur Digitalisierung des schulischen Bildungsbereichs gibt es viele verschiedene Ideen und Ansätze. Der Verband Bildungsmedien, in dem die großen deutschen Bildungsverlage von Cornelsen bis Westermann zusammenarbeiten, bietet Bildungslogin an. Und diese Plattform geht nun in einen breite(ren) Normalbetrieb, wie der Verband mitteilt. Rund 150 Schulen in ganz Deutschland können dann auf über 10.000 Titel aus 8 Bildungsverlagen zugreifen.

Vorausgegangen war eine einjährige Pilotphase, die nun abgeschlossen ist. Die zentrale Idee hinter dem Bildungslogin bzw. der Plattform myPortal ist der einfache Zugriff auf digitale Bildungsmedien für Schüler wie auch für Lehrkräfte. Die Nutzung von myPortal ist für Schulen kostenfrei und steht allen Bildungsverlagen offen. Finanziert wird das Angebot durch die Nutzungsbeiträge der Anbieter.