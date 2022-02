Bilderbuch-Schnitzeljagd mit Book2Look

Bücher und Autoren, Digital, Leseförderung

Zum Welttag des Buches haben sich Karin Rüger (Münchner Bücherpalast) und der Digitalvorschau-Anbieter Book2Look eine kindgerechte Bilderbuch-Schnitzeljagd ausgedacht. Auf spielerische Weise sollen junge Leser das Buch entdecken – und zu gewinnen gibt es, logisch, Bücherpakete.

Und so funktioniert’s: Book2Look stellt eine digitale „Book Wall“ mit 20 Kinderbüchern zusammen. Die teilnehmenden Buchhandlungen präsentieren parallel eine Auswahl der gedruckten Ausgaben dieser Bücher auf einem Thementisch zusammen. Die digitale Vorschau wird auf die jeweils teilnehmende Buchhandlung gebrandet.

Auf einem Plakat, das in den Buchhandlungen aushängt, werden Tierbilder gezeigt, die sich in sechs der 20 Bücher entdecken lassen, entweder digital über die „Biblets“, das Vorschausystem von Book2Look, oder eben im gedruckten Buch selbst. Für jedes gefundene Tierbild muss dann ein Sticker auf einen Lösungsbogen geklebt werden, der direkt in den Buchhandlungen abgegeben werden kann.

Unter allen Teilnehmenden wird am Ende pro Buchhandlung ein Paket mit 3 Titeln aus dieser Liste verlost.

Bis zum 15. März müssen sich interessierte Buchhandlungen bei Book2Look melden, um an dieser Bilderbuch-Schnitzeljagd teilnehmen zu können. Ansonsten gibt es kaum Beschränkungen, wie Ralph Möllers erklärt. Der Welttag des Buches findet in diesem Jahr am 23. April statt – der Wettbwerb kann entweder schon vorher starten oder am Tag selbst, das liege in der Entscheidung der teilnehmenden Buchhandlungen. Zwischen 30 und 50 Teilnehmer werden wohl dabei sein, vermutet Möller. Die Kinderbücher stammen aktuell von 15 (Kinderbuch-)Verlagen, darunter Sauerländer, NordSüd, Moritz oder Kunstanstifter.

Für Möllers ein „No-Brainer“: Der Wettbewerb verbinde digitale und physische Bücher miteinander.